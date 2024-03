NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Stando agli ultimi gossip trapelati in rete, Chiara Ferragni avrebbe scelto un noto avvocato divorzista per separarsi da Fedez

Continuano i gossip legati a Chiara Ferragni e a Fedez, che ormai da giorni stanno facendo discutere il web. Adesso giunge voce che l’imprenditrice digitale abbia scelto un noto avvocato divorzista per separarsi legalmente dal cantante.

La presunta scelta di Chiara Ferragni

I Ferragnez sono ormai all’ordine del giorno da ormai più di una settimana. Come tutti sappiamo, se ne stanno dicendo di ogni su Chiara Ferragni e Fedez. C’è chi giura che la coppia si sia ufficialmente separata, chi afferma invece che tra l’influencer e il rapper ci sia un riavvicinamento in corso e anche chi addirittura accusa i due di aver inscenato la crisi per pura strategia. La verità però al momento la conoscono solo i diretti interessati, che nel mentre in queste ore hanno più volte rotto il silenzio. Proprio alle telecamere di Pomeriggio 5, l’imprenditrice digitale ha assicurato come tutto questo non si tratti affatto di un gioco, confermando dunque la crisi che ha colpito lei e suo marito.

Nel mentre domani sera Chiara sarà finalmente ospite a Che Tempo Che Fa e nel salotto di Fabio Fazio potrebbe rivelare ulteriori dettagli su quello che starebbe accadendo con Federico. Mentre attendiamo di capire cosa rivelerà, in queste ore un nuovo pettegolezzo sta facendo il giro del web.

Stando a quanto riporta Vanity Fair, sembrerebbe che Chiara Ferragni abbia scelto un noto avvocato divorzista per iniziare le pratiche di separazione da Fedez. Parliamo di Daniela Missaglia, che come forse qualcuno saprà in passato si è occupata del divorzio tra Nina Moric e Fabrizio Corona.

Al momento tuttavia non è chiaro se la Ferragni abbia semplicemente chiesto un parere legale o se invece sia intenzionata ad andare fino in fondo con l’avvio delle pratiche. Di certo in molti continuano a fare il tifo per i Ferragnez e ci si augura che presto possano giungere delle liete notizie.