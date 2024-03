Lino Banfi ricorda l’anniversario di matrimonio: il dolce messaggio alla moglie scomparsa un anno fa

NEWS

Debora Parigi | 1 Marzo 2024

Un dolce post di Lino Banfi oggi per ricordare l’anniversario di matrimonio con la moglie Lucia che è venuta a mancare a febbraio dello scorso anno. Oggi sarebbero stati 62 anni di nozze. Tanti i commenti di affetto all’attore.

Il ricordo di Lino Banfi alla moglie per l’anniversario di matrimonio

Il 1 marzo 1962 Lino Banfi e Lucia Zagaria convolavano a nozze. Un giorno come tanti che però per loro ha rappresentato il giorno più bello della vita. Purtroppo questo anniversario non lo festeggiano più dallo scorso anno quando Lucia è venuta improvvisamente a mancare lasciando un vuoto enorme nella vita dell’attore.

Oggi Lino Banfi ha voluto scrivere un messaggio sulla sua pagina Facebook proprio per ricordare l’anniversario di nozze. Un post davvero dolce e struggente che ha fatto commuovere tutti i follower dell’attore che hanno lasciato commenti pieni d’amore. Lino ha infatti scritto: “Correva l’anno 1962, e come correva… Era il primo marzo di 62 anni fa. Io e Lucia alle sei del mattino ci sposavamo nella sacrestia della parrocchia di San Francesco a Canosa di Puglia. Quanti eravamo? Quattro. Lucia, io, il sacrestano e il testimone… Buon anniversario Lucia”.

La moglie di Lino Banfi è morta il 22 febbraio del 2023. L’annuncio fu dato dalla figlia della coppia, Rosanna Banfi. In un post Instagram scrisse: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio“. In quel momento l’attore non rilasciò dichiarazioni, parlò commosso a distanza di alcune settimane e da quel giorno ha sempre mostrato la sofferenza per la mancanza che provava.

Lucia Zagaria era malata da tempo di Alzheimer. E proprio Rosanna ne aveva parlato una volta ospite a Verissimo. “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare“, aveva raccontato.

Mandiamo un forte abbraccio a Lino Banfi e siamo sicuri che la sua Lucia lo protegge ogni giorno.