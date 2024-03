Chiara Ferragni intraprende azione legale contro L’Espresso: la nota stampa

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Marzo 2024

Chiara Ferragni

In queste ultime ore è stata divulgata una nota stampa in base alla quale si informa che Chiara Ferragni ha affidato ai legali un mandato per valutare un’azione legale contro L’Espresso.

Chiara Ferragni contro L’Espresso

La polemica sulla copertina de L’Espresso in merito all’inchiesta su Chiara Ferragni non ha intenzione di fermarsi. Nelle ultime dalla sua parte si sono schierati vari utenti del web. Mentre tra i personaggi noti possiamo menzionare il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e il marito Fedez, il quale ha pubblicato delle Stories contro il giornale.

Adesso è arrivata una nota stampa che comunica qual è stata la reazione dell’imprenditrice digitale. Dopo essersi vista trasformata in un Joker al femminile, infatti, pare abbia dato mandato ai propri legali di valutare un’eventuale azione legale contro il giornale:

“Chiara Ferragni in data odierna ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso (“L’Espresso”). incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali,

Contestualmente i legali hanno diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione – prevista per domani 8 marzo – del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”.

Si informa che i legali di Chiara Ferragni ha contestato la “portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita“.

L’Espresso viene accusato di aver denigrato e svilito l’influencer proprio nel giorno “in cui la donna dovrebbe venire celebrata“. Questo perché il numero in questione uscirà in edicola l’8 marzo 2024.

Al momento non sappiamo che cosa accadrà, ma vi terremo informati con tutti gli sviluppi del caso.