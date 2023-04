NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

I fan di Nikita Pelizon sostengono in massa Helena Prestes a L’Isola dei Famosi e stanno votando per salvarla dalla nomination

Helena rischia di essere eliminata da L’Isola dei Famosi

Ieri sera è finalmente partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e i naufraghi ci stanno già regalando tantissime emozioni. Nelle prime ore di gioco infatti sono nate le prime dinamiche e di certo nei prossimi giorni ne vedremo di belle. Nel mentre, nonostante il programma sia appena partito, due concorrenti sono già finiti in nomination e lunedì prossimo uno di loro dovrà definitivamente abbandonare la Palapa. A scontrarsi al televoto sono Marco Predolin, nominato dal gruppo, ed Helena Prestes, nominata dal leader. Ma cosa accadrà dunque e chi tra il conduttore e la modella dovrà lasciare il gruppo?

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nel corso della prossima puntata, in queste ore a scatenarsi sui social sono stati i fan di Nikita Pelizon. Ma andiamo a scoprire cosa sta succedendo. Come in molti sapranno solo lo scorso anno le due modelle hanno partecipato insieme a Pechino Express, conquistando il cuore del web. Ancora oggi tra la Pelizon e la Prestes c’è una bella amicizia, e così la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 sta supportando la naufraga in questa nuova avventura. Ma non è finita qui.

Proprio i fan di Nikita infatti hanno deciso di sostenere in massa Helena e la stanno votando per salvarla dalla nomination a L’Isola dei Famosi. La modella dunque sembrerebbe avere l’intero fandom delle Nikiters dalla sua parte, e di certo in molti sono curiosi di capire cosa accadrà lunedì sera.

È ora di saldare questa alleanza improbabile tra #gioiellers e #nikiters per SALVARE QUESTA GRANDISSIMA BASTARDA 🔥 #isola pic.twitter.com/ZnJ7m2LYqk — ZABETTA ERA 🐍🤍 48% 🔥 (@aspide9347) April 18, 2023

Helena nel frattempo sembrerebbe avere già delle tensioni con Claudia Motta, e in queste ore tra le due potrebbe esserci un confronto di chiarimento. Ma cosa succederà dunque tra le naufraghe? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul reality show di Canale 5, e non solo.