1 Chiara Ferragni bannata da Soho House

Piccola disavventura per Chiara Ferragni. L’amatissima imprenditrice digitale infatti, come ci svela Fedez stesso, è stata bannata per tre mesi dal ristorante Soho House di Los Angeles! Ma scopriamo quello che è accaduto. Non tutti conoscono la famosa catena di locali, che vanta ben 18 ristoranti sparsi in tutto il mondo. Tuttavia per poter accedere bisogna diventare soci, dopo aver pagato una contingente somma di denaro. La Soho House vanta tra i suoi membri numerosi volti del mondo dell’arte, della moda e del web, tra cui la stessa Chiara.

Ciò nonostante il club ha delle regole molto severe. All’interno dei ristoranti infatti non è possibile scattare fotografie e per questo quando proprio Chiara Ferragni ha infranto questo divieto è stata bannata per tre mesi dal ristorante di Los Angeles. A raccontare questo retroscena è stato Fedez durante una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio. Queste le dichiarazioni del rapper, riportate da VeryInutilPeople:

“Soho House è una sorta di club in cui puoi entrare solo se sei un socio. Per diventare membro devi pagare un botto. Mia moglie ha la tessera, invece io non la ho e faccio il +1 di mia moglie. La roba incredibile è che in teoria è un posto dove sono tutti artisti, è super esclusivo e non puoi fare le foto. Mia moglie, però, una volta ha fatto una foto e l’hanno bannata per tre mesi“.

Lo spiacevole inconveniente accaduto a Chiara Ferragni in queste ore ha fatto il giro del web, e in molti hanno già commentato con ironia l’accaduto. Nel mentre l’influencer si prepara alla nascita della sua bambina, che avverrà tra pochissime settimane. Per questo motivo infatti, in vista dell’imminente parto, Chiara non accompagnerà Fedez a Sanremo e si godrà il Festival comodamente da casa.