Chiara Ferragni si gode la bella vita di Capri (e lancia una presunta nuova frecciata a Fedez) – FOTO

Gossip

Nicolò Figini | 16 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Nelle scorse ore Chiara Ferragni è stata circondata dai fan che si volevano fare una foto con lei e poi, secondo alcuni utenti del web, avrebbe lanciato una frecciatina a Fedez.

Chiara Ferragni tra fan e la presunta frecciatina a Fedez

Negli ultimi giorni abbiamo parlato spesso di Chiara Ferragni in relazione alla nuova presunta fiamma con cui si starebbe frequentando. Lui si chiamerebbe Andrea e pare che lavori come ortopedico a Milano anche se è originario della Toscano. Avrebbe 31 anni e amerebbe molto lo sport, infatti sembra pratichi anche il surf.

Mentre attendiamo conferme o smentite l’influencer si trova in vacanza a Capri con il suo fedele gruppo di amici. Si sta godendo un po’ di relax tentando di liberare la testa dai mille pensieri che sicuramente l’attanagliano. Tramite alcuni video social ha informato di essere stata circondata dai fan che le hanno chiesto di potersi fare una foto con lei.

Non è però mancata quella che a molti è sembrata una frecciatina all’ex Fedez. Tra i suoi amici presenti a Capri c’è anche Angelo Tropea, da sempre legato all’imprenditrice digitale e che tra il 2013 e il 2018 è stato PR e marketing manager per il suo brand. I due poche sere fa erano in discoteca a ballare a la Ferragni ha scritto in sovraimpressione: “Always with my ‘husband’ Angelo Tropea“, che tradotto significa “sempre con mio ‘marito’ Angelo Tropea“.

La presunta frecciata di Chiara Ferragni a Fedez

Che il messaggio sia effettivamente una frecciatina a Federico? Probabilmente non lo sapremo mai, ma Chiara Ferragni di questi tempi è solita fare allusioni che portano a pensare i fan che siano rivolte all’ex. Solamente l’influencer potrà risolvere il mistero se mai deciderà di rompere il silenzio, vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo ci auguriamo possa passare una serena vacanza.