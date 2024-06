Gossip

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Da mesi ormai Chiara Ferragni fa discutere il web. Nelle ultime ore però è arrivato un retroscena inedito sulla mamma dell’influencer, Marina Di Guardo, che di recente è entrata a far parte delle società di sua figlia.

Il gossip sulla mamma di Chiara Ferragni

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Chiara Ferragni. Nel giro di poche settimane infatti l’influencer ha dovuto non solo fare i conti con il caso del pandoro gate, ma anche con la fine del matrimonio con Fedez, di cui si è tanto discusso. Attualmente però sembrerebbe che l’imprenditrice digitale stia cercando di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle questo terribile momento della sua vita. Nonostante il dolore per la separazione sia ancora molto forte, sembrerebbe che Chiara ce la stia mettendo tutta per non perdere l’entusiasmo e il sorriso.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però in queste ore è emerso un retroscena che coinvolge una delle persone più vicine alla Ferragni: sua mamma Marina Di Guardo. Stando a quanto riporta Dagospia infatti, sembrerebbe che negli ultimi mesi la celebre e amata scrittrice, che in questi giorni ha iniziato a gestire le società di sua figlia, avrebbe in qualche modo addossato le colpe e le conseguenze del pandoro gate non solo a Fedez ma anche a Fabio Maria Damato. Come è noto proprio quest’ultimo ha appena lasciato il ruolo di manager dell’influencer e le strade dei due si sono così divise.

Ma non è finita qui. Sempre secondo gli amici di Dagospia, pare anche che Marina Di Guardo abbia più volte affermato che Chiara Ferragni avrebbe dovuto divorziare da Fedez. Precisiamo naturalmente che al momento si tratta di semplici pettegolezzi e non c’è alcuna prova in merito a quanto vi abbiamo appena raccontato.

Del resto solo qualche settimana fa si era mormorato che sia la famiglia di Chiara che quella di Federico stessero facendo di tutto affinché i Ferragnez tornassero insieme. Come se non bastasse Marina Di Guardo ha sempre manifestato un grande affetto per il rapper e l’ha accolto a braccia aperte nella sua famiglia.