Da poco online ha preso il via il nuovo reality show in “stile” Grande Fratello. L’abitazione, che per alcuni tratti ricorda un po’ la Casa più spiata d’Italia, ha già visto le sue prime liti.

Ecco il reality online in stile Grande Fratello

Vi avevamo parlato di The Social Home, un reality social in cui i concorrenti (volti noti di altre trasmissioni TV), divisi in due gruppi, vengono messi alla prova con sfide all’ordine del giorno. A condurre questo nuovo progetto in stile Grande Fratello, è Guenda Goria. Anche se inizialmente si diceva sarebbe stato Alex Belli il presentatore. Ma le cose sono poi cambiate.

Come ogni programma che si rispetti di questo genere, non mancano discussioni e momenti di tensione, ma ciò che hanno notato tutti è la struttura della casa che accoglie i partecipanti. Dotata di numerose stanze, di una piscina e giardino esterno, ci sono altre zone dell’appartamento che hanno attirato l’attenzione del web. Parliamo nello specifico della cucina e del confessionale.

Un po’ in stile “Grande Fratello”, queste due zone della casa sono sembrate un po’ più “povere” (se così si può dire) rispetto a quel che ci si poteva aspettare magari. Per esempio qui vediamo Davide Donadei (ex di Uomini e Donne) discutere in quella che è la cucina con Arianna Gianfelici (ex di Amici). I due hanno un trascorso, pare ci sia stato solo un bacio e di questo stavano parlando nelle immagini mostrate.

A balzare all’occhio però è l’aspetto della cucina, rustica e molto più semplice rispetto a quel che ci si potesse aspettare magari. Non che non faccia il suo lavoro, anzi, ha comunque tutte le funzioni utili, ma forse il pubblico si aspettava di vedere altro. Un po’ come il confessionale, qualche secondo dopo, che ricorda molto quello del Grande Fratello.

Se vi state chiedendo dov’è disponibile il format The Social Home sappiate che su YouTube vengono caricati tutti i contenuti e le puntate. E come potete vedere si sono già verificate delle discussioni accesissime…