Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Perse le valigie di Chiara Ferragni e Chiara Biasi

Viaggio da dimenticare per le influencer Chiara Ferragni e Chiara Biasi. Le due influencer (grandi amiche nella vita) hanno organizzato un viaggio in Africa. Insieme a loro diversi amici. Lo spostamento però ha avuto un imprevisto enorme: sono state perse le loro valigie e ora saranno costrette a fare degli acquisti all’ultimo minuto per non rischiare di stare senza abiti.

Arrivati all’aeroporto di Johannesburg, la città più grande del Sudafrica e capoluogo della provincia di Gauteng, Chiara Ferragni e Chiara Biasi hanno trovato la brutta sorpresa. L’attesa dei bagagli è stata interminabile e con un retroscena ancor peggiore, dato che nessuna delle borse del suo gruppo è giunta a destinazione.

“Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore”. Chiara Ferragni si è così sfogata su Instagram e ha poi chiesto gentilmente alla compagnia aerea di poter avere il prima possibile i propri trolley e borse varie.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Come abbiamo già detto Chiara Ferragni, però, non è da sola in questo viaggio. Insieme a lei, tra i tanti, vediamo anche un’altra influencer e sua amica Chiara Biasi (che proprio domani festeggia il compleanno). L’accaduto, però, pare aver creato non pochi disagi. Tra le storie Instagram la Biasi ha raccontato quello che è successo, spiegando che prima di riavere i bagagli trascorreranno dei giorni. Con una risata sarcastica ha detto:

“Questa è la situazione. Tutto il gruppo senza valigie… tutto il gruppo. Per almeno tre giorni. Quindi io la sera del mio compleanno sarà vestita così, domani e dopodomani sarò vestita così e chissà quanti altri giorni”, ha concluso dispiaciuta.

La disavventura di Chiara Biasi in aeroporto: persi i bagagli pic.twitter.com/mQnRKarYpB — disagiotv (@disagio_tv) March 27, 2023

Chiara Ferragni e Chiara Biasi, così come il loro gruppo di amici, si augurano di poter risolvere quanto prima la vicenda!