Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Lo scontro tra Tina e Gemma a Uomini e Donne

Come emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da LorenzoPugnaloni.it, l’incontro tra Gemma e Silvio non è andato a finire bene. La dama infatti non avrebbe apprezzato alcuni atteggiamenti avuti dal cavaliere e per tale ragione si è frenata. L’intento di Silvio, infatti, era quello di poter trascorrere del tempo insieme e riuscire ad andare oltre al bacio. Una mossa che Gemma ha trovato azzardata, come spiegato anche in trasmissione.

L’accaduto ha suscitato una polemica in studio e l’opinionista Tina Cipollari, acerrima ‘nemica’ di Gemma a Uomini e Donne, ha sbottato contro la dama. L’ha attaccata, spiegando come secondo lei in realtà a lei Silvio non è mai piaciuto davvero e, per tale ragione lo respinge. Tra l’altro sempre Tina ha trovato spesso incoerente la Galgani e ne ha fatto alcuni esempi. Come una furia la Cipollari ha detto a Gemma tutto ciò che pensava di lei.

Gemma ha deciso di raggiungere Silvio nonostante la sua indecisione iniziale… #UominieDonne pic.twitter.com/sKFquPNWaS — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 27, 2023

Tina Cipollari ha davvero perso la pazienza e non si è proprio contenuta, come mostrato nel video sottostante. L’opinionista di Uomini e Donne ha trovato in totale disaccordo Gemma Galgani che ha cercato di difendersi in tutti i modi.

Per correre ai ripari, forse visto anche il linguaggio utilizzato, Maria De Filippi e i suoi collaboratori hanno pensato bene di togliere l’audio dal microfono di Tina Cipollari. Quest’ultima ha dunque lasciato per un secondo lo studio e si è diretta nel dietro le quinta. Qui ha preparato dei fogli con delle scritte, in cui informava il pubblico del fatto.

Un momento che è già virale sui social network e ha divertito il pubblico di Uomini e Donne, così come la stessa Maria De Filippi, che ha poi ridato la parola a Tina Cipollari. Seguiteci per altre news e curiosità sul dating show!