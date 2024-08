Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera il negozio aperto da Chiara Ferragni a Milano avrebbe chiuso definitamente i battenti nella giornata di giovedì 8 agosto 2024. Ecco cosa sappiamo.

Chiuso il negozio di Chiara Ferragni a Milano

Correva l’anno 2017 quando Chiara Ferragni apriva il suo primo store a Milano. Sul web aveva pubblicato la vetrina allestita con tutti i prodotti del proprio brand e alcuni scatti che la ritraevano vittoriosa davanti al negozio. Tuttavia, nelle ultime settimane era uscita l’indiscrezione secondo la quale si sarebbe presto ritrovata a doverlo chiudere dopo sette anni di attività.

A quanto pare la causa sarebbe da cercare nello scandalo del “Pandoro-Gate“, il quale avrebbe fato diminuire le presenze dei clienti all’interno dello shop e di conseguenza avrebbe fatto calare gli incassi. Ma la chiusura è reale oppure è solo una fake news divulgata sul web per ferire l’imprenditrice digitale?

A rivelare quella che sarebbe la verità è Il Corriere della Sera, che pubblica alcune foto dello store con le vetrine completamente vuote. Sulla vetrata d’ingresso non appare nemmeno più l’iconico logo del brand di Chiara Ferragni. A quanto pare, dunque, lo store in Via Capelli, il passaggio che collega Corso Como con Piazza Gae Aulenti, ha chiuso per sempre.

Al momento l’imprenditrice digitale non ha ancora commentato nulla di tutto ciò e si sta godendo le sue vacanze a Mykonos insieme ai figli. Sui social infatti ogni giorno pubblicato alcune foto di Leone e Vittoria, ma anche scatti di se stessa mentre si gode il mare o il buon cibo.

Ovviamente tutti i fan rimangono in attesa di una sua reazione e noi di Novella 2000 saremo pronti a raccogliere le sue parole per riportarvele fedelmente nel caso in cui deciderà di rompere il silenzio. Per ora non ci resta che attendere con pazienza ciò che accadrà.