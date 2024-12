Quanti follower hanno perso Chiara Ferragni e Fedez in un solo anno? Ecco i dati alla mano con tutti i dettagli. Spoiler: TANTI!

I follower persi da Chiara Ferragni e Fedez

La vita di Chiara Ferragni e di Fedez è stata completamente stravolta dal dicembre 2023 a oggi. Sia sul lavoro (specialmente per l’influencer) che in amore. Ma quanti follower e interazioni social hanno perso dopo tutto il polverone che ne è scaturito e ha portato poi anche alla loro separazione? Vi anticipiamo che sono davvero tanti! Ma facciamo il punto della situazione.

È trascorso un anno (a ieri 15 dicembre) quando è scoppiato il famoso Pandoro gate, ovvero quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lanciava la notizia che avrebbe inevitabilmente dato uno scossone al mondo degli influencer. Per le società riconducibili a Chiara Ferragni è arrivata una sanzione di un milione di euro. Ma anche 420 mila euro per Balocco, “per pratiche commerciali scorrette”, come abbiamo avuto modo di leggere più volte.

Ciò ha portato a un inevitabile crollo del mondo di Chiara Ferragni e la crisi, con conseguente fine del matrimonio tra lei e Fedez. Entrambi ora hanno voltato pagina. Lei sta accanto a Giovanni Tronchetti Provera, lui è stato pizzicato con diverse ragazze, tra cui una di recente, ma non sappiamo moltissimo al momento.

Intanto come dicevamo il caso Pandoro gate ha portato a delle conseguenze. Come ripreso dal settimanale Chi, infatti “nell’arco di un anno, Chiara Ferragni ha perso un milione di follower su Instagram e 100 mila su TikTok. Fedez, da parte sua, ha visto il suo seguito ridursi di 850 mila follower“.

E non sono di certo pochi. A tal proposito la rivista ha fatto anche un approfondimento, spiegando in dati numerici come sono cambiate le interazioni sui contenuti pubblicati e degli utenti. Anche in questo caso pare chi sia stato un enorme calo sia per Chiara Ferragni che per Fedez. Dati alla mano, ecco cosa è emerso:

“Le interazioni sui contenuti pubblicati raccontano una storia altrettanto drammatica: Ferragni ha registrato un calo di 50 milioni di reazioni su Instagram (-69%) e di 12 milioni su TikTok (-72%), mentre Fedez ha perso 21 milioni di interazioni su Instagram (-56%). Il tasso di engagement, ossia il numero di interazioni degli utenti (mi piace, commenti, condivisioni etc.), ha subito una disfatta: dal 3,2% all’1% per Chiara su Instagram, e dal 2,7% allo 0,73% su TikTok”.

Sia Chiara Ferragni che Fedez da questo momento buio e difficile stanno provando a rialzarsi. Non è così facile, ma la volontà di lasciarsi alle spalle quanto accaduto nell’ultimo anno c’è. Certo è che dovranno fare molto anche per riconquistare il pubblico perso. Vedremo cosa succederà!