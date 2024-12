Un Natale negli Stati Uniti per Paola Caruso con il figlio, ma in ospedale per l’ultima speranza per farlo tornare a camminare

Un Natale negli Stati Uniti e in ospedale quello di Paola Caruso nel 2024. La showgirl è volata in America insieme al figlio Michele per l’ultima speranza che il piccolo ha per tornare a camminare senza tutore. Ecco le parole di Paola e il suo post social.

Natale in ospedale negli Stati Uniti per Paola Caruso e il figlio Michele

Il Natale 2024 di Paola Caruso è lontano dall’Italia e per la precisione negli USA. Nessun viaggio di divertimento, ma l’ennesimo per far guarire il figlio Michele o almeno dargli una vita più o meno normale. La showgirl infatti è andata in un ospedale del Minnesota con il bambino per l’ultima speranza per poter camminare senza tutore.

Pochi mesi fa la Caruso era stata ospite di Verissimo raccontando che purtroppo il danno alla gamba del piccolo Michele era permanente. Come ricordiamo, il bambino aveva avuto un danno al nervo della gamba nel 2022 dopo che, sentitosi male in Egitto, un medico gli aveva iniettato un farmaco vietato ai minori e che appunto gli aveva bruciato il nervo della gamba.

Da quel momento Paola Caruso ha lottato ogni giorno per ridare una vita normale a suo figlio parlando con qualsiasi medico e cercando una cura. Il piccolo ha subito varie operazioni, ha fatto tantissimi test medici per trovare una cura o comunque una soluzione decente al suo problema, fino appunto agli USA.

Ed è in una clinica di Rochester, in Minnesota, che Paola e Michele sono andati in questo periodo natalizio proprio per aggrapparsi alla loro ultima speranza. “Grazie per i tantissimi messaggi di auguri a Michele. Non riesco a rispondere a tutti… Sono con lui in ospedale. Ma vi leggerò piano piano… Intanto grazi e Buon Natale”, così ha scritto la Caruso in una storia Instagram.

Successivamente ha mostrato alcuni scatti fatti proprio nella clinica statunitense in cui si vede Michele di spalle circondato da alcuni pupazzi natalizi. Poi Paola Caruso ha pubblicato un post sempre su Instagram con foto di lei con il figlio scrivendo “Buon Natale da tutta la famiglia. Distanti ma vicini sempre”. Come vediamo dalla foto, Paola ha regalato al figlio un Natale il più normale possibile con l’atmosfera giusta per le feste, quindi albero e regali.

Proprio nella puntata di Verissimo andata in onda il 15 dicembre, Paola aveva raccontato che avrebbe affrontato un nuovo “viaggio della speranza” per permettere al figlio di tornare a camminare senza tutore. “Sto facendo di tutto perché ho il rimorso per quello che è successo. Nessun medico mi ha dato altra speranza di risolvere il problema di mio figlio, solo questo medico mi ha dato una possibilità di rimediare parzialmente al danno fatto”, aveva detto tra le lacrime.