La regina delle Dolomiti ospita Chiara Ferragni: ecco i dettagli del break ampezzano tra look glamour e relax

Dimenticate per un attimo il caos milanese e le scrivanie dell’ufficio. Chiara Ferragni ha deciso di resettare tutto, scegliendo l’aria frizzante di Cortina d’Ampezzo per un fine settimana che sa di autenticità e radici. Non è solo una questione di visibilità, ma un ritorno ai luoghi del cuore. Tra le vette innevate della regina delle Dolomiti, l’imprenditrice ha condiviso momenti di rara serenità, circondata da chi c’è sempre stato: la sorella Valentina Ferragni e l’amica di una vita, Francesca Pizzitola.

Eleganza ad alta quota: i look di Chiara e Valentina Ferragni

Se pensate che sciare significhi rinunciare allo stile, Chiara Ferragni è pronta a smentirvi. Sulle piste ampezzane la parola d’ordine è stata minimalismo. Chiara ha sfoggiato un completo total black che esalta la silhouette, spezzato solo dai riflessi futuristici di una maschera a specchio azzurra.

Al suo fianco, Valentina Ferragni ha scelto di osare con il dinamismo del pied-de-poule, creando un contrasto cromatico perfetto per gli scatti in seggiovia. Questa sfilata sportiva ad alta quota” non è solo estetica: è una strategia precisa che conferma come il brand Ferragni riesca a influenzare le tendenze anche nel settore dello sportswear tecnico.

Il valore del tempo: oltre l’obiettivo dello smartphone

Oltre le tute firmate e i rifugi esclusivi, ciò che emerge è il messaggio di “Dolomiti Style”. I primi piani di Chiara, con un trucco quasi impercettibile e lo sguardo perso tra le cime, raccontano la necessità di una pausa rigenerante. Cortina non è solo una meta d’élite, ma diventa il palcoscenico di un racconto umano dove gli affetti prevalgono sui numeri. Per chi segue il mondo del lifestyle, questo weekend rappresenta il perfetto equilibrio tra sport, mondanità e quella ricerca di equilibrio interiore che oggi, più che mai, definisce il nuovo lusso.

