NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Dicembre 2022

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni replica ancora agli hater

In queste ore a finire nuovamente nel mirino del web è stata Chiara Ferragni. Tutto è iniziato quando la nota imprenditrice digitale ha postato sui suoi social un video in cui la vediamo in intimo, più sexy e in forma che mai. Come al solito però non sono mancati i leoni da tastiera, e a commentare il filmato sono stati diversi utenti che hanno duramente criticato l’influencer. Poco dopo però la Ferragni, stufa di essere presa continuamente di mira, ha postato nelle storie una serie di commenti maligni ricevuti, per poi fare un duro sfogo. Queste le sue dichiarazioni:

“Potrei andare avanti all’infinito a rispondere ai commenti misogini, ai commenti in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico, perché sono mamma o per altre caz**te. Sono talmente abituata. Quelli sul mio aspetto li leggo da quando avevo 19 anni, sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno. Almeno però non fate finta che sia libertà di pensiero, perché questa è maleducazione, sotto tutti i punti di vista. Le persone che leggono questi commenti…ma cosa state insegnando? Che è normale dire cattiverie agli altri? Secondo me fate schifo”.

vorrei tatuarmi questa story di chiara ferragni 🤯 quanto mi fa 1ncazzare quel tipo di commenti (e l’odio che gira sui social in generale) non avete ideaaa pic.twitter.com/PRLs6CTNLG — 🎄Francesca🎄 (@_cielodiperle) December 17, 2022

E ancora Chiara Ferragni proseguendo il suo sfogo contro gli hater ha aggiunto:

“Quello che più mi da fastidio è che come io ci sono stata male a 19 anni quando la gente commentava in maniera estremamente cattiva qualsiasi cosa io facessi, e il mio fisico, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono cose del genere. Quindi per favore, quando volete esprimere un concetto pensate prima: ‘Questo concetto in qualche modo può aiutare o lo sto facendo solo perché ho voglia di dare fiato alla mia bocca?’. Tutti vediamo cose che non ci piacciono sui social e nella vita normale. Ma se vediamo una cosa che non ci piace di solito non andiamo da quella persona a dirle che fa schifo. Quindi evitiamo di farlo anche sui social. Un po’ più di educazione”.