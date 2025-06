I rumor parlano di una presenza certa di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. Dietro l’indiscrezione clamorosa però si nasconderebbe un retroscena non di poco conto! Tutti i dettagli.

Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle?

Nelle ultime ore, il mondo dello spettacolo italiano è in fermento per un’indiscrezione. Rumor che, se trovasse conferma, sarebbe un vero e proprio colpo di scena: la partecipazione di Chiara Ferragni alla prossima edizione di Ballando con le Stelle!

Non sarebbe la prima volta che il nome dell’imprenditrice digitale viene accostato al dance show, come ammesso anche dalla stessa Milly Carlucci che aveva avanzato una proposta, respinta però al mittente.

Adesso l’annuncio è arrivato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, attraverso un video pubblicato sui canali social de La Vita in Diretta:

“Ho un annuncio da fare. Vi do io una notizia, mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione. Vi piace questa notizia? E se fossi tu a insegnarle a ballare?

Pare che sia un manico di scopa, però secondo me si può solo migliorare. Lei è un mito, il sogno, tradotto, Pasquale La Rocca farà coppia fissa al prossimo Ballando con le Stelle con l’influencer!”, ha dichiarato Alessi su Chiara Ferragni.

La notizia ha immediatamente fatto il giro dei media e dei social, suscitando curiosità e reazioni contrastanti da parte degli utenti, come spesso accade quando si parla di personaggi in vista come Chiara Ferragni.

La pista però si sarebbe raffreddate quando il giornalista Gabriele Parpiglia, dal suo profilo X ha spiegato che per l’influencer non sarebbe così certa la partecipazione per il seguente motivo:

“(…) Ricordo inoltre che a settembre c’è un procedimento e i suoi legali le hanno proibito, fino a fine processo per truffa; qualsiasi apparizione in TV. Giusto per dire”, ha scritto Parpiglia, facendo riferimento al noto “pandoro gate”.

La verità, come spesso accade in questi casi, potrebbe stare nel mezzo: da un lato la suggestione televisiva, dall’altro le questioni legali. Per ora, resta il mistero sulla possibile discesa in pista di Chiara Ferragni. Se dovesse davvero accadere, però, sarebbe uno degli eventi mediatici più discussi dell’anno!