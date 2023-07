NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Luglio 2023

Prosegue il dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax

In questi giorni si è parlato a lungo del dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Tutto è iniziato quando il cantante di VeroFalso ha criticato la hit estiva Disco Paradise, scatenando la reazione del rapper. Tra i due è così partito un lungo botta e risposta social, che ha attirato l’attenzione del web. Come se non bastasse Ax ha anche pubblicato una canzone su quanto accaduto, che in breve è diventata virale. Meneguzzi nel mentre, dopo aver postato una finta telefonata con Fedez, durante la quale ha dato del segretario al leader degli Articolo 31, in queste ore è nuovamente intervenuto. Paolo ha così scritto una lunga lettera a J-Ax, sulla base di una marcia funebre, che ha intitolato Pappon Paradise. Queste le sue dichiarazioni:

“Ciao Alessandro. Non ce l’ho mai avuta con te, davvero, e visto che alla fine è soltanto una discussione estiva, non farò una canzoncina. Ma sarà come l’ultimo saluto, con una letterina. Io con gli Articolo 31 mangiavo, ballavo e dormivo. Il vostro vinile me lo portavo anche a letto. […] Volevo dirti che mi dispiace se ti ho fatto proprio arrabbiare. Ma dico io, dovevo proprio svelarti così su due piedi che era una marchetta costruita a tavolino? Che ti hanno usato come un pannolino? Ma mettiamoci nella giusta prospettiva. Sai io non ero in cerca di visibilità. Io ho solo espresso un parere su una canzoncina e come hai visto, se la cosa ha interessato tanti e l’hanno condivisa, è perché tanti l’hanno pensata come me”.

E ancora la lettera di Paolo Meneguzzi per J-Ax prosegue in questo modo:

“Sono contento. Finalmente è venuto fuori il vero Ax, quello che non sentivo da 20 anni. Perché in questo non sei finto o di plastica, come in questi ultimi anni. Ti volevo ringraziare. Era un po’ che non ero così virale. Hai fatto almeno la tua unica buona azione. Magari alle porte col Signore in Paradiso, grazie a me ti ci faranno entrare. È una noia questo funerale di Pappon Paradise, ma mi sa che per un po’ ci tocca ancora sopportare. […] Alla fine queste sono solo chiacchiere. Fai sì che siano chiacchiere per un futuro musicale migliore. È un’occasione. Tanto lo sai anche tu che puoi essere molto superiore. Tu hai fatto i successi, quelli veri, non le bolle di sapone”.

Cosa accadrà questo punto? J-Ax tornerà a replicare a Paolo Meneguzzi? Non resta che attendere per scoprirlo.