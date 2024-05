Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Maggio 2024

Amici

Garrison Rochelle, ex professore di ballo ad Amici, ha parlato in una recente intervista degli scontri con Alessandra Celentano e del loro rapporto.

L’amicizia tra la Celentano e Garrison Rochelle

Di recente Garrison Rochelle, che per anni abbiamo visto come professore di ballo ad Amici di Maria De Filippi, si è candidato per un suo ritorno all’interno del programma. Questa volta non più come maestro ma come giudice dl Serale:

“Non tornerei come insegnante. Mi sto realizzando al momento in un altro campo, a 71 anni mi sono reinventato. Pian piano sto ricevendo anche delle proposte interessanti come attore.

A SuperGuida TV poi ha anche parlato del suo rapporto con Alessandra Celentano, un’amicizia costellata anche da alcuni scontri all’interno del talent. Garrison Rochelle ha rivelato che la professoressa ha sempre ragione ma ha dei modi un po’ ‘bruschi’ nel dare la sua opinione:

“Io riconosco di essere patetico nel senso che sono molto emotivo. Mi capita di commuovermi spesso anche davanti la TV. Alessandra ha sempre ragione ma a volte contesto i suoi modi. Io sono più garbato nei giudizi e nelle critiche mentre a lei non gliene frega nulla, è diretta”.

Tuttavia la loro amicizia va avanti ormai da ben quarant’anni e sono stati presenti l’uno per l’altra nei momenti più belli e in quelli più difficili delle rispettive vite. Garrison Rochelle definisce la collega la sua “famiglia” e conclude:

“[…] Per me Alessandra è famiglia, ci siamo sostenuti a vicenda anche in momenti difficili come la perdita dei genitori e la separazione dal marito. In televisione siamo diventati dei punti di riferimento perché conosciamo bene la danza e abbiamo messo la nostra esperienza al servizio degli allievi”.

Delle parole che sicuramente faranno molto piacere alla Celentano anche se sono pensieri che il pubblico conosceva già in parte, perché hanno dimostrato la loro grande amicizia più volte anche in TV.