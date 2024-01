La Toffanin incalza Ilary: “Pensi che leggerà il libro?”, la Blasi ironizza: “Francesco che legge un libro?”

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2024

Ilary Blasi verissimo

Oggi pomeriggio a Verissimo su Canale 5 Silvia Toffanin ha avuto tra i suoi ospiti anche Ilary Blasi, che tra pochi giorni esordirà con il suo libro “Che stupida – la mia verità”. Ma Francesco Totti leggerà il libro? La showgirl ha dato una risposta piuttosto ironica, che ha scatenato le risate del pubblico in studio.

Silvia Toffanin incalza Ilary Blasi

Quest’oggi Silvia Toffanin ha accolto nuovamente nel suo studio di Verissimo la collega e amica Ilary Blasi. La showgirl ha avuto modo non solo di raccontare il suo libro e rispondere alle varie critiche, dare la sua versione su Cristiano Iovino, ma ha fatto anche qualche battuta! Una in particolare sul suo ex marito Francesco Totti è diventata virale.

Ilary Blasi ha messo nero su bianco quella che sarebbe la sua versione dei fatti circa la rottura con l’ex capitano della Roma. La fine della loro storia è stata dolorosa e per niente facile, come ci ha tenuto a ribadire, ma è arrivato il momento di voltare pagina.

Da amica Silvia Toffanin ha punzecchiato la collega con una battuta: “Secondo te Francesco leggerà il libro?”. Probabilmente in tanti si aspettavano una risposta affermativa o negativa da parte di Ilary Blasi con tanto di spiegazione. Invece lei ha sorpreso tutti e con l’ironia che la contraddistingue si è data una sua risposta. La conduttrice ha infatti replicato con un’altra domanda retorica: “Francesco che legge un libro?”. Poco dopo è scoppiata in una grassa risata, coinvolgendo la Toffanin e il pubblico presente in studio.

"Pensi che Totti leggerà il libro?"

La battuta fatta da Ilary Blasi è diventata virale (e persino un meme) sui social network, da X a Instagram, provocando diverse reazioni tra gli utenti della rete. In qualche modo dunque la conduttrice ha voluto sdrammatizzare sulla vicenda e regalare un sorriso al pubblico di Verissimo.