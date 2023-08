NEWS

Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

Chiara Ferragni

Errore sul sito di Chiara Ferragni

In questi giorni Chiara Ferragni ha impreziosito il suo brand di nuovi prodotti. È stata lanciata infatti, in collaborazione con Pigna, la nuova linea per la scuola/ufficio. Si passa da astucci a penne e persino la calcolatrice sparkling. Una vera chicca. Il materiale sta andando a ruba e sui social la Ferragni sta condividendo alcune delle storie in cui viene taggata dai suoi fan.

Sbirciando sul sito, però, gli utenti del web più attenti si sono accorti di un errore commesso. Aprendo la pagina principale, infatti, ci si è resi conto che anziché la scritta “ACQUISTA ORA” era presente una dicitura differente. Ovvero “AQUISTA ORA”. E da qui apriti cielo! Se qualcuno ha compreso subito si trattasse di una disattenzione dovuta magari dalla fretta, c’è chi non ha perdonato e ci ha fatto dell’ironia.

L’errore sul sito di Chiara Ferragni

Probabilmente qualche utente del web non avrà perso occasione e quindi avrà contattato la stessa Chiara Ferragni in direct su Instagram per fare correggere il tutto. È ancor più probabile che chi lavora per il sito dell’imprenditrice digitale si sia accorto subito di questa svista e ha così sistemato immediatamente l’errore. Ora, infatti, se si apre la pagina web noteremo che si legge la scritta corretta “ACQUISTA ORA”. Allarme rientrato!

Per chi fosse curioso, comunque, possiamo dire che la nuova linea scelta da Chiara Ferragni prevede nuovi prodotti per la scuola, a svariati prezzi. C’è davvero l’imbarazzo della scelta! Come precisato in precedenza, infatti, i suoi fan si sono precipitati e c’è persino chi “avrebbe fatto piazza pulita”, acquistando più prodotti possibili. Ma se volete un consiglio dalla Ferragni, non dovete perdervi assolutamente la calcolatrice, la sua preferita tra i tanti.

