Andrea Sanna | 27 Agosto 2023

Federica Pellegrini festeggia

Oggi sui social Federica Pellegrini ha conquistato il web con il dolcissimo post dedicato al primo anniversario di matrimonio con Matteo Giunta. L’ex nuotatrice infatti lo scorso anno è convolata a nozze, in una bella cerimonia tenutasi nella Chiesa di San Zaccaria, nei pressi di Piazza San Marco a Venezia.

Ripensando a quei momento la campionessa di nuoto ha voluto ricordare quanto vissuto cn suo marito. E ha voluto farlo con un sorriso in più, dato che presto diventerà mamma, come precisato nel post pubblicato su Instagram.

Quella scritta da Federica Pellegrini è una piccola ma significativa lettera, che ripercorre l’anno vissuto insieme dal fatidico “sì”. Giorni e settimane in cui hanno vissuto tante belle emozioni, a partire proprio dalla gravidanza. Ecco le parole scelte dalla Pellegrini per l’occasione:

“È già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure”. Con queste dolci parole si apre il post pubblicato da Federica Pellegrini, che prosegue: “È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene”.

“Per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze. C’è una Meringa in arrivo”, ha scritto Federica Pellegrini parlando dei loro amici a quattro zampe e della figlia in arrivo. Successivamente ha aggiunto ancora: “È passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta… Con ogni millimetro del mio corpo. Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”.

Non solo parole bellissime, ma anche delle foto e momenti meravigliosi che racchiudono il giorno delle loro nozze. Poco dopo Matteo Giunta ha risposto alle parole di Federica Pellegrini: “Vivendo il sogno, io e te (e Meringa) insieme in questo viaggio meraviglioso! Tanti Auguri Amore”.

Impossibile non sciogliersi davanti a pensieri e parole così romantiche!