1 Il gesto della fan di Chiara Ferragni

Sono stati giorni ricchi di news per tutti i fan di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata infatti annunciata come co-conduttrice della prima e della quinta serata del Festival di Sanremo 2023, e di certo ne vedremo di belle. Ma non solo. L’influencer e Fedez hanno anche annunciato l’arrivo della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che andrà in onda su Prime Video nel 2023. Attualmente le riprese dello show sono già iniziate e nei prossimi mesi avremo ulteriori news in merito. In queste ore intanto a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata una fan della Ferragni, che si è buttata in piscina completamente vestita dopo aver ricevuto una risposta dall’influencer sui social. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

La ragazza in questione ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok in cui la vediamo mentre si trucca con la linea cosmetici di Chiara Ferragni. La fan ha così taggato la stessa imprenditrice digitale, affermando che se mai lei avesse duettato il filmato si sarebbe buttata in piscina vestita. Inaspettatamente l’influencer ha condiviso il video della ragazza, e ha così commentato:

“Aspetto il video del tutto in piscina”.

Detto fatto! Poco dopo la fan ha mantenuto la sua parola e ha così pubblicato un video in cui la vediamo mentre si butta in piscina vestita. Anche in questo caso Chiara Ferragni ha duettato il filmato, e non è mancata la sua reazione stupita! Pochi giorni fa intanto a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez, che ha svelato di aver scoperto il suo tumore proprio dopo una lite con sua moglie. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.