1 I fan di Chiara Ferragni pensano ancora che la blogger sia incinta, stavolta per via di un filmato postato sui social da Fedez. Ecco cosa è accaduto

Ci risiamo! Ancora una volta a finire al centro del pettegolezzo sul web è Chiara Ferragni. Sono ormai mesi che ripetutamente i followers della blogger, e non solo, sostengono che l’imprenditrice digitale sia incinta, nonostante in più di un’occasione siano arrivate smentite ufficiali. Tuttavia gli utenti non si arrendono, e continuano ad affermare che l’influencer sia in dolce attesa e che presto dia alla luce il suo secondo figlio. Inizialmente a destare sospetto erano state alcune dichiarazioni della mamma della Ferragni, e successivamente alcune prove social, che tuttavia sono state chiarite dalla blogger stessa. Qualche settimana fa invece, dopo che Chiara ha affermato di desiderare una bambina come secondo genito, il web si è nuovamente scatenato, ma anche in questo caso le teorie sono state smentite.

In queste ore però i social si sono ancora una volta infiammati, e in molti hanno affermato per l’ennesima volta che Chiara Ferragni sia incinta. Ma cosa è accaduto stavolta e cosa ha fatto infervorare l’immaginazione collettiva? Tutto è partito quando Fedez ha postato sui social un breve filmato durante il quale scherza e gioca col piccolo Leone. Ad essere inquadrata è anche Chiara, mentre è seduta sul divano di casa. Secondo gran parte degli utenti si noterebbe un pancino sospetto nella Ferragni, che nel mentre non sta più commentando i gossip legati ad una presunta gravidanza.

CHIARA FERRAGNI INCINTA AL 100%

QUI LO DICO E QUI LO SOTTOSCRIVO



🤰🤰🤰🤰🤰🤰🤰 pic.twitter.com/QoqR7t5kll — Lavinia Ventanni 💙 (@LaviniaVentanni) September 9, 2020

Naturalmente però il frame in questione non proverebbe in alcun modo che la Ferragni sia incinta! La pancia sospetta potrebbe essere infatti causata solo dalla posizione in cui è seduta la blogger. Ancora una volta va dunque specificato come l’immaginazione dei fan possa essere troppo fervida, non essendoci garanzie sulla presunta gravidanza. Del resto se così fosse senza dubbio i Ferragnez avrebbero già comunicato la lieta notizia, così come accade con Leone.

In attesa di ulteriori news in merito, qualche giorno fa si è mormorato che Chiara Ferragni stia preparando un programma tv con niente che meno che con Simona Ventura. Rivediamo di più in merito.