Avete notato che i Ferragnez hanno iniziato a postare foto di spalle di Leone e Vittoria? Svelato il presunto motivo

Andrea Sanna | 20 Marzo 2024

Chiara Ferragni Fedez

Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il compleanno del figlio Leone. Ma sui social in tanti hanno notato che sia il bambino che Vittoria non sono stati mostrati se non di spalle. Come mai questa scelta? Il tutto potrebbe avere una spiegazione.

Chiara Ferragni e Fedez postano le foto dei figli di spalle

In questi anni abbiamo imparato a conoscere sia Leone che Vittoria da foto e video pubblicati su Instagram e social vari da parte di Chiara Ferragni e Fedez. Filmati e scatti dove venivano mostrati in diversi momenti della giornata, dai più dolci a quelli più divertenti e non solo. Ma anche i primi piantini, le prime parole e così via.

Dalle ultime storie e foto pubblicati su Instagram da Chiara Ferragni e Fedez, in occasione del compleanno di Leone, notiamo che quest’ultimo e Vittoria sono ripresi solo ed esclusivamente di spalle. Come mai? Perché questa scelta? Sul web si rumoreggia, tra chi non si riesce a darsi una spiegazione e chi, invece, ha espresso diverse teorie a riguardo.

Le risposte su questa scelta di Chiara Ferragni e Fedez potrebbero essere differenti. Per esempio il voler ritrovare la privacy, nonostante siano personaggi molto noti e social. Così come i rumor sulla presunta separazione (mai confermata ufficialmente dai diretti interessati, giusto ribadirlo). Altra ipotesi potrebbe essere che domani 21 marzo alla Camera dei Deputati si presenterà una “proposta di legge sull’utilizzo minori sui social”. Un modo dunque per tutelare i bambini il più possibile nelle piattaforme.

“Sono profondamente emozionata e grata di poter presentare le mie ricerche in tema di esposizione dei minori sui social a questo evento e di contribuire alla stesura della proposta di legge. Dopo tanti anni, qualcosa si muove“, ha scritto Serena Mazzini sui social.

A seguito del Ddl Ferragni, il decreto così denominato in merito alla beneficenza, ora potrebbe arrivarne uno sulla tutela dei minori online. In ogni caso Chiara Ferragni e Fedez hanno preso la decisione di non mostrare più i bambini sui loro social, almeno non mostrando il loro viso.

Quindi potrebbe essere che faranno storie o video con loro protagonisti, così come tanti altri volti social e non, evitando di riprendere il loro volto proprio per preservarli il più possibile.