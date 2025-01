In queste ore è tornato virale sui social il primo video che Chiara Ferragni e Fedez avevano pubblicato insieme

In queste ore a tornare virale sui social è stato il primo video che Chiara Ferragni e Fedez avevano pubblicato insieme su Instagram. Ecco la clip, risalente a poche settimane dopo l’inizio della relazione.

Il primo video di Chiara Ferragni e Fedez

È trascorso quasi un anno da quando Chiara Ferragni e Fedez, a seguito di una lunga crisi, si sono lasciati. Fin dal primo momento se ne sono dette di ogni sulla rottura tra l’influencer e il rapper, che in questi mesi sono stati protagonisti del gossip e della cronaca rosa. Solo poche settimane fa nel mentre il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di separazione e a breve arriverà anche il divorzio, che metterà fine una volta per tutte al matrimonio.

Nel frattempo sia Chiara che Fedez si sono rifatti una vita. Dopo essere stato beccato più volte in dolce compagnia, il rapper a oggi sembrerebbe voler tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. La stessa decisione pare averla presa anche l’imprenditrice digitale, che ha ritrovato l’amore e il sorriso negli ultimi mesi. L’influencer tuttavia ha scelto di non uscire ancora alla luce del sole e attualmente vuole tenere questa neo relazione lontana dal mondo social.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. In rete è tornato virale il primo video che Chiara Ferragni e Fedez avevano pubblicato insieme su Instagram anni fa, poco dopo l’inizio della loro storia. Fin da subito, come si nota, i Ferragnez hanno deciso di condividere con il loro pubblico i momenti più importanti delle rispettive carriere e vite, diventando la coppia social italiana più famosa di sempre.

A oggi però su Chiara e Fedez è calato definitivamente il sipario e a breve l’influencer e il rapper saranno ufficialmente divorziati.