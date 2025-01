Nel corso della nuova puntata di Amore alla prova, sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia deciso di pungere il suo ex marito Stefano De Martino. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni della showgirl argentina.

Le parole di Belen Rodriguez

Dopo un lungo periodo lontana dalla tv, in questi giorni finalmente Belen Rodriguez ha fatto ritorno sul piccolo schermo. Dopo l’addio a Mediaset, la showgirl argentina è ufficialmente arrivata su Real Time, dove ha preso in mano le redini del programma Amore alla prova – La crisi del settimo anno. La trasmissione, come suggerisce il titolo, racconta la storia di alcune coppie che da qualche tempo stanno vivendo un momento di difficoltà e ci mostra l’evoluzione della relazione.

Nel corso della seconda puntata tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Mentre stava chiacchierando con una delle protagoniste del programma, Belen ha parlato di una sua esperienza personale e a quel punto, spiazzando tutti, ha affermato: “Non fare come me che sono rimasta chiusa in casa a letto per mesi. Piangi, soffri, capisci e agisci. Tira fuori le unghie e i denti da leonessa”.

A quel punto il pubblico non ha avuto dubbi. Secondo i più infatti le parole di Belen Rodriguez sarebbero state un riferimento a quanto accaduto con il suo ex marito Stefano De Martino. Proprio lo scorso anno infatti, durante un’intervista con Mara Venier a Domenica In, la showgirl aveva parlato delle difficoltà affrontate dopo la fine del suo matrimonio e in merito aveva dichiarato: “Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza con tanti pianti, tante delusioni. Ma la luce piano piano è tornata”.

Pare dunque che Belen abbia deciso di pungere il suo ex marito Stefano De Martino, che in questi giorni sta registrando ascolti record con Affari Tuoi. L’ex coppia nel mentre a oggi è tornata ad avere un rapporto civile. Tuttavia chi spera in un ennesimo ritorno di fiamma rimarrà deluso. Solo di recente infatti il presentatore ha fatto intendere che, almeno per il momento, non sembrerebbe essere possibile una riconciliazione sentimentale con Belen.