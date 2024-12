Terminato il Festival di Sanremo 2025, Fedez pare sia in uscita con il suo libro. Stando a quanto è emerso sono già spuntati i primi dettagli, il titolo e il contenuto del romanzo del rapper, che dovrebbe affrontare tutte le tappe significative della sua vita. Dunque si parlerà senza dubbio anche di Chiara Ferragni.

Il libro di Fedez

Ufficializzato come uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025, Fedez pare stia preparando altri nuovi progetti. Se recentemente ha dato vita a un nuovo podcast e un dissing in cui non si è risparmiato e lanciato bordate qua e là (Chiara Ferragni compresa), pare ci sia una novità legata al suo nuovo libro.

Sì, come si apprende dal profilo Instagram di Gabriele Parpiglia, pare proprio che Fedez lo vedremo in una nuova veste. Stavolta pare abbia deciso di mettere nero su bianco la sua vita. Secondo lo spoiler da parte del giornalista, sembrerebbe che il titolo debba corrispondere a “I giorni migliori dei miei anni peggiori”.

Dallo screen ripreso da Parpiglia emerge che si tratta di un libro-confessione di Fedez, definito come un personaggio popolare e divisivo. All’interno il rapper pare voglia raccontare in maniera più dettagliata i traumi e le cicatrici vissute nel corso della sua vita, tra passato e presente: “Una biografia che ha l’efficacia di un libro terapeutico, un self help che ha la vitalità di una biografia”.

Sempre da qui si fa riferimento a una penna d’autore nota per la scrittura del romanzo. Non è ben precisato chi, almeno al momento.

L’uscita del libro di Fedez pare sia prevista il 18 marzo 2025, quindi si tratterebbe del post Festival di Sanremo.

La storia Instagram di Gabriele Parpiglia sul libro di Fedez

Questi al momento i primissimi dettagli lanciati da Gabriele Parpiglia a proposito del libro di Fedez. Vedremo se emergeranno nuove indiscrezioni.