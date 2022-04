La Pasqua dei Ferragnez

Una Pasqua sul lago di Como per Chiara Ferragni, Fedez e la loro splendida famiglia. I Ferragnez hanno deciso di lasciare Milano e godersi qualche giorno di relax nella splendida cornice del lago, una delle loro mete preferite. Chiara e Federico hanno scelto ancora una volta l’Hotel Tramezzo, che accoglie ospiti sin dal 1910. Con una vista mozzafiato sul lago di Como, l’albergo è dotato di ben tre piscine, di una spiaggia privata e di un enorme parco dove potersi rilassare lontano dagli occhi indiscreti.

Ma quanto costa una notte in questo meraviglioso hotel che si trova in uno dei luoghi più amati dai turisti? Il prezzo è tutt’altro che economico! Si parte da circa 1820 euro per una notte con colazione compresa fino ai 2095 euro al giorno che comprende anche il menù ristorante di Gualtiero Marchesi. Un momento di relax per Chiara Ferragni e Fedez dopo lo spavento preso qualche settimana fa, che si è risolto nel migliore dei modi.

“L’amore della mia vita, Fedez, ha bisogno di tanto sostegno in questi giorni. Ti amiamo più che mai, amore mio. E presto starai meglio. Sempre circondato dall’amore della tua famiglia, degli amici e delle persone che ti amano moltissimo“, aveva scritto Chiara poche ore dopo l’annuncio di Fedez. L’operazione per rimuovere il tumore del rapper è per fortuna riuscita e qualche giorno dopo è stato finalmente dimesso dall’ospedale.

Novella 2000 © riproduzione riservata.