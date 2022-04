Le ultime dichiarazioni di Federica Calemme

Federica Calemme è tornata a parlare di una polemica degli ultimi giorni. L’ex “ereditiera”, che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stata protagonista di una discussione a distanza con un’altra concorrente del programma. Stiamo parlando di Sophie Codegoni che ha rilasciato un’intervista piccante in cui ha “pizzicato” sia Federica che Gianmaria Antinolfi, che si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa. L’ex tronista ha infatti dichiarato che potrebbero essere proprio loro la prima coppia a scoppiare.

Secondo alcuni sul web la Calemme avrebbe risposto alla provocazione della Codegoni con una storia, poi cancellata. Durante un’intervista rilasciata a Radio Radio, riportata da Isa e Chia, ha replicato alle parole della sua ex coinquilina. “Certo, poteva mai dire che poteva scoppiare lei e il compagno. Guarda chi vivrà vedrà, al momento tutto a gonfie vele. Io non ho risposto a lei, purtroppo è successo questa cosa, ma le mie storie che ho fatto in questi giorni non erano riferite a lei. Ognuno è libero di fare qualsiasi cosa“, ha dichiarato.

“Uno deve farsi un po’ i fatti propri ecco, se io faccio un’intervista parlo della mia coppia, non delle altre, poco mi interessa – ha proseguito Federica Calemme – Ognuno è libero di esprimersi come vuole“. Quest’ultima ha poi elencato gli ex coinquilini con cui è rimasta in contatto dopo la fine del reality. “Della Casa sento spesso le principesse. Mi sento con Jessica, con Lulù, con Clarissa, con Manuel. Poi mi vedo con Aldo Montano, perché Gianmaria ci si vede e ci si sente, ceniamo insieme. Di altri non sento nessuno“, ha dichiarato.

