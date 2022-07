Terzo figlio in arrivo per Chiara Ferragni e Fedez?

Sono bastati alcune immagini pubblicate negli ultimi giorni a scatenare le teorie del web di una possibile gravidanza di Chiara Ferragni. L’influencer e suo marito Fedez sono in attesa del terzo figlio? In tanti se lo stanno domandando e ipotizzano possano esserci buone probabilità.

Non è la prima volta che qualcuno fa delle congetture su una presunta gravidanza, ma sia Fedez che Chiara Ferragni hanno spesso smentito e sono sempre stati chiari su questo argomento. Quando è accaduto in passato con Leone e Vittoria, infatti, sono stati loro stessi ad annunciarlo pubblicamente sui social e se così dovesse essere non avrebbero nessun problema a rendere nota la notizia di un terzo bebè in arrivo.

Intanto però sul web se ne continua a parlare e c’è chi nota un pancino sospetto negli ultimi scatti pubblicati nelle scorse ore. A dare ulteriore adito alle teorie del web la posizione assunta da Chiara Ferragni nelle foto in questione (QUI PER VEDERLA) e la mano di Fedez che va a posizionarsi proprio sulla pancia di sua moglie. Posizione che potrebbe essere del tutto casuale, tra l’altro e un semplice gesto d’affetto. Restano però le ipotesi dei fan più speranzosi.

Non vi sono certezze a riguardo e la coppia sembra aver già escluso questa possibilità, come confermato anche da Fedez. Oltretutto per chi ha visto la docu-serie The Ferragnez proprio la coppia parla dell’idea di un terzo figlio e come ricorda Il Gazzettino (che ne ha raccolto le dichiarazioni) il rapper ha affermato: «Il terzo? Io lo adotterei, sono più per l’adozione. io sono contento così». Pensiero che ha trovato d’accordo anche sua moglie Chiara Ferragni, lasciando però aperta una piccola porticina: «Anche quella è una bella opzione. Oppure magari tra un anno lo rifacciamo. Tre è il numero perfetto».

Che sia davvero giunto il momento di pensare a un terzo figlio? Non tutti ci credono, visti anche i numerosi impegni di Chiara Ferragni e suo marito Fedez, con Sanremo 2023 (che vedrà l’influencer nelle vesti di co-conduttrice) sempre più vicino!

