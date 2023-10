NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Ottobre 2023

Chiara Ferragni

Grande traguardo per Chiara Ferragni, che festeggia i 14 anni dalla nascita di The Blonde Salad e di carriera

Sono anni ormai che il nome di Chiara Ferragni è conosciuto in tutto il mondo. Dopo essersi fatta strada in Italia col suo lavoro, che ha rivoluzionato il modo di comunicare, l’influencer poco a poco è riuscita a espandere i suoi orizzonti e a oggi è una vera imprenditrice. Ma ricordate come è iniziato tutto? In molti forse non sanno che la Ferragni è diventata nota ai più quando ha aperto il suo celebre blog, The Blonde Salad, che oggi è diventato un’azienda a tutti gli effetti. Il brand infatti vanta non solo linee di abiti, scarpe e accessori, ma anche collezioni di gioielli, trucchi, e molto altro. Chiara dunque attualmente possiede il 100% del capitale di TBS Crew s.r.l. Solo nel 2021 infatti l’influencer ha perfezionato l’acquisto del 45% delle quote della società diventando a tutti gli effetti il “capo di sé stessa”, come ha ripetuto più volte.

Nel mentre proprio nella giornata odierna Chiara, naturalmente insieme ai suoi collaboratori e al suo staff, ha festeggiato non solo i 14 anni dalla nascita di The Blonde Salad, ma anche i suoi 14 anni di carriera. Grande emozione dunque per la Ferragni, che nel giro di pochi anni ha creato un vero e proprio impero. Sui social così l’imprenditrice si è mostrata mentre celebra questo importante traguardo, con tanto di torta e candeline.

Grande gioia dunque oggi per Chiara Ferragni, che in questi giorni è tornata a lavoro dopo una pausa forzata. Come sappiamo infatti Fedez per più di una settimana è stato ricoverato in ospedale, e per tutto il tempo l’influencer non ha mai lasciato il capezzale di suo marito, sparendo anche dai social.

Adesso che il peggio è passato però Chiara può tornare ai suoi impegni, e di certo nelle prossime settimane arriveranno grandi novità.