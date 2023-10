Matrimonio a prima vista 11 anticipazioni sesta puntata: la reunion cambierà alcune dinamiche di coppia

NEWS

Debora Parigi | 12 Ottobre 2023

Matrimonio a prima vista

Le anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 11

Siamo quasi alla fine di Matrimonio a prima vista 11 e siamo arrivati quindi alle anticipazioni della sesta puntata. Abbiamo visto nella quinta che le coppie hanno iniziato la convivenza che sta andando bene per due coppie, mentre una arranca molto. E adesso per i protagonisti del programma è tempo di reunion.

Ecco che quindi le tre coppie si conosceranno per la prima volta in un hotel e avranno modo di confrontarsi sulle vicende vissute. Vedranno insieme anche le foto delle nozze che susciteranno molte emozioni. Ma come andrà il weekend per i sei sposi? Vediamo meglio nel dettaglio.

Come accade spesso in ogni edizione, avremo una coppia molto avanti rispetto alle altre due e cioè Alberto e Sonia. Poi ci sarà una coppia con dei problemi e molto indietro, cioè Juanchi e Gianna. E infine ci saranno Alessandro e Valentina che stanno molto bene, ma saranno in una situazione intermedia.

Come rivelano le anticipazioni di questa sesta puntata di Matrimonio a prima vista 11, molto verterà sui problemi di Gianna e Juanchi. Le altre due coppie si faranno raccontare quali sono le loro problematiche e cercheranno di dare loro consigli per risolverle e approfittare davvero di questo esperimento. I consigli saranno davvero importanti perché permetteranno a Juanchi e Gianna di confrontarsi e di capirsi un po’ meglio. Insomma, non tutto forse sarà perduto.

Quando va in onda la sesta puntata

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 11 è iniziata mercoledì 13 settembre alle ore 21.25 e la sesta puntata andrà in onda mercoledì 18 ottobre. A tal proposito, ogni settimana andrà in onda un nuovo episodio.

Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.