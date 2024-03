Chiara Ferragni festeggia il compleanno di Vittoria in solitaria, il papà di Fedez commenta

Social

Andrea Sanna | 23 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Sui social Chiara Ferragni festeggia in solitaria il compleanno di Vittoria, sua figlia. Poco dopo la pubblicazione del post il papà di Fedez commenta con un dolce pensiero.

Chiara Ferragni festeggia Vittoria

Giornata di festa oggi in casa Ferragnez! Nonostante il momento piuttosto difficile affrontato, Chiara Ferragni in queste ore, così come Fedez, hanno festeggiato sui social il compleanno della piccola Vittoria. L’imprenditrice digitale con una storia e un post, mentre il rapper con una foto tra le storie di Instagram.

E proprio sotto al contenuto condiviso sul suo profilo, con tanto di dedica, Chiara ha speso parole d’amore per la sua bambina. Tra le righe leggiamo il suo essere orgogliosa di lei ed esserle accanto come madre. Un messaggio dolce e tenero da parte dell’imprenditrice digitale che in pochi minuti ha raccolto tanti commenti e like da parte degli utenti:

“Auguri Vittoria, bimba magica, oggi compi 3 anni ed ogni giorno che passa mi rendi più fiera di essere la tua mamma. Che il mondo possa continuare a danzare al ritmo della tua meraviglia, mentre ti guardo crescere e diventare la donna straordinaria che sei destinata a essere. Auguri, amore mio. Il tuo domani è già un universo di promesse e sogni, ed io non vedo l’ora di essere accanto a te a stringerti la mano ogni giorno”, ha scritto Chiara Ferragni su Instagram.

Il post di Chiara Ferragni

Così come avvenuto anche nei giorni scorsi quando il papà di Fedez ha scritto un pensiero per il nipote Leone, oggi non si è tirato indietro nel pubblicare un messaggio per Vittoria. Sotto al post di festa pubblicato da Chiara Ferragni è comparso infatti questo dolce pensiero: “Auguri Principessa”.

Il commento del papà di Fedez al post di Chiara Ferragni

Al di là delle divergenze e crisi familiare tra Fedez e Chiara Ferragni, i nonni in questo caso stanno cercando di mostrare tutto il supporto possibile. Questi pensieri pubblici ne sono la prova più evidente. Ed è una fortuna avere dei nonni così!