Chiara Ferragni, le ultime mosse social “contro” Fedez (e inizia a seguire la sua ex)

Andrea Sanna | 23 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Le ultime mosse social di Chiara Ferragni sembrano andare “contro” Fedez. Dei like e il segui all’ex di lui non sfuggono ai fan

Le recenti mosse social di Chiara Ferragni secondo i più sarebbero “contro” Fedez. Dei like sospetti che hanno fatto dubitare gli utenti, così come la scelta dell’influencer di seguire l’ex storica del rapper, Giulia Valentina.

Le ultime mosse social di Chiara Ferragni

Ogni movimento di Chiara Ferragni sui social non passa inosservato, specie ora dopo il Pandoro gate e la crisi con Fedez. Qualsiasi cosa accade sul web, che si tratti di un like o un commento, è motivo di chiacchiericcio. E non è la prima volta che accade.

Mentre in queste ore Chiara Ferragni sta festeggiando il compleanno di Vittoria (all’evento è presente anche Fedez per la cronaca), si parla di lei per alcuni movimenti che stanno facendo discutere gli utenti. Uno su tutti, un like sospetto, che i più hanno interpretato come una frecciatina al rapper. Una fan infatti gli ha scritto questo messaggio:

“Chiaretta, non spegnere mai il tuo sorriso, anche se sei stata colpita dalla persona a cui più volte hai teso la mano… i tuoi bambini saranno la tua medicina”, parole che hanno attirato l’attenzione dell’imprenditrice digitale.

Il like di Chiara Ferragni

Le parole rivolte dalla fan, hanno spinto la Ferragni a ringraziarla a modo suo, lasciando un like al commento. “Mi piace” che non è sfuggito di certo agli occhi degli utenti che hanno avuto da ridire su questa mossa social. Ma non è finita qui!

E se pensate sia finita qui, vi sbagliate di grosso! Pare infatti che in tanti hanno notato anche come Chiara Ferragni abbia iniziato a seguire Giulia Valentina, una delle ex più note di Fedez e dalla quale dopo la fine della loro relazione era stato bloccato sui social network.

Il segui di Chiara Ferragni all’ex di Fedez

Sbirciando sul profilo di Giulia Valentina abbiamo notato però che non ha ricambiato il segui, anche perché la modella segue un solo account sul suo profilo ufficiale. Il gesto di Chiara Ferragni però ha sorpreso i più! Che ne pensate?