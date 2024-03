Chiara Ferragni e Fedez escono insieme dalla festa di compleanno di Leone (ma si ignorano)

Social

Andrea Sanna | 23 Marzo 2024

Chiara Ferragni Fedez

Fedez e Chiara Ferragni, come detto, hanno partecipato insieme alla festa del compleanno di Leone nei giorni scorsi. I Ferragnez però una volta usciti dal luogo dell’evento si sono ignorati e la reazione del rapper non è tardata ad arrivare…

Chiara Ferragni e Fedez si ignorano

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato che Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato entrambi alla festa di compleanno del piccolo Leone, che ha compiuto sei anni. Sebbene i Ferragnez abbiano cercato in qualche modo di non far pesare la faccenda ai bambini, dato il momento di crisi che stanno attraversando, sul web in queste ore è spuntato un video.

Nel filmato in questione legato ai Ferragnez, che vi mostriamo in questi fotogrammi, vediamo Chiara Ferragni e Fedez lasciare la struttura del ricevimento. Il primo a uscire dal video è stato il papà del rapper. Dietro di lui, poco dopo, Chiara con in braccio la piccola Vittoria (che oggi festeggia il compleanno) e Leone. L’imprenditrice digitale fa lo slalom tra i fotografi e giornalisti lì appostati, accennando un timido sorriso.

Successivamente, sempre dal video, Fedez è spuntato fuori accennando un saluto ai presenti. Qualcuno ha tentato di chiederle una foto, ma lui ha chiesto gentilmente di lasciare stare: “Non è il momento”. Dal filmato il cantante sembra guardare nella direzione di sua moglie, che nel mentre sembra essersene andata.

“Questa qua è bella… è importante questa cosa…”, con delle smorfie prima di andarsene. Questi i momenti precisi che ritraggono i Ferragnez. La breve clip, emersa in questi giorni, sta diventando virale sul web, attirando l’attenzione degli utenti.

Le immagini dei Ferragnez che si ignorano

Qualcuno si è schierato dalla parte di l’una o dell’altro. Ma sta di fatto che i Ferragnez continuano a essere l’argomento del momento in qualsiasi cosa facciano. E questo filmato in cui sembrano ignorarsi, con Fedez che cerca i suoi figli non è sfuggito ai più curiosi.