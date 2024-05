Chiara Ferragni festeggia la festa della mamma e si commuove per il tenero biglietto di auguri di Leone

Social

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

Chiara Ferragni

In occasione della festa della mamma, Leone ha preparato a scuola un biglietto per Chiara Ferragni che lo mostra sui social e si commuove

Domani anche Chiara Ferragni festeggia la festa della mamma, ma ha già ricevuto in dono il tenero biglietto di auguri da parte di suo figlio Leone e si è molto commossa. Sui social l’influencer ha condiviso il contenuto del tenero messaggio del bambino.

Il biglietto di Leone per Chiara Ferragni

Nella giornata di domani si festeggia la festa della mamma, come prevede la tradizione. Chiara Ferragni ha deciso di ripartire proprio dal suo ruolo genitoriale per riprendere in mano la sua vita dopo il Pandoro gate e la crisi con Fedez. L’influencer sta provando a ritrovare il sorriso nei suoi figli Leone e Vittoria, che non mancano di dimostrarle affetto.

Ciò lo dimostra anche l’ultimo tenero gesto, seppur in anticipo, da parte di Leone. Tra le storie di Instagram, Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto che ritrae l’immagine del dolce biglietto ricevuto in dono. È scritto in inglese e celebra la mamma.

Nella tenera letterina che l’imprenditrice digitale ha condiviso sui social, c’è anche un disegno che ritrae Leone insieme a Chiara mentre si tengono per mano. «Mother’s day card from Leo», ha scritto Chiara Ferragni. Frase che tradotta significa «Biglietto per la festa della mamma di Leo».

Poi nella successiva storia è emersa anche un’altra frase: «Dipingo questo vaso per te, dipingo un seme per noi.Se ce ne prendiamo cura come tu riesci a prenderti cura di me, il bellissimo fiore sboccerà». Queste le parole scelte da Leone per celebrare la festa della mamma.

Chiara Ferragni non ha potuto trattenere tutta l’emozione, tanto da aggiungere l’emoji che quasi trattiene le lacrime. Insomma pare proprio che abbia gradito il dolce dono.

Le storie di Chiara Ferragni su Instagram

La festa della mamma arriva a pochi giorni dai festeggiamenti del compleanno di Chiara Ferragni che, il 7 maggio, ha compiuto 37 anni. Una giornata che ha festeggiato insieme ai suoi affetti e per la prima volta senza Fedez, ora coinvolto nei gossip.