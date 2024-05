Enrico Mentana approda su Nove dopo la querelle con Lilli Gruber? Parla l’ad di Discovery

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Maggio 2024

La querelle con Lilli Gruber ha riportato a galla, ancora una volta, i pettegolezzi sul futuro di Enrico Mentana. Il direttore di TGLa7 approda su Nove? A parlare e svelare come stanno davvero le cose è stato l’ad di Discovery.

Enrico Mentana su Nove?

In questi giorni si sta a lungo parlando di Enrico Mentana e non solo per la vicenda che l’ha coinvolto con Lilli Gruber, ma anche per quello che sarà il suo futuro in TV. Qualcuno ha accostato il direttore del TGLa7 a Discovery e più precisamente un suo approdo su Nove. Ma come stanno le cose?

Tra le pagine di Italia Oggi, l’ad di Discovery Alessandro Araimo ha fatto sapere quanto segue: “Enrico Mentana? Non l’ho mai incontrato. Non ha alcun senso un canale all news in Italia. […] CNN sta vivendo una nuova fase e sta ragionando sul suo futuro. Di sicuro CNN sarà la componente informativa all’interno di Max”. Quindi al momento si tratta solo di insistenti rumor.

Tutti questi pettegolezzi si sono fatti maggiore strada dopo il botta e risposta a distanza tra Enrico Mentana e Lilli Gruber. Poi a seguito delle frecciatine che ci sono state tra le parti, La7 ha rilasciato un comunicato. Nota ufficiale che ha trovato l’approvazione da parte del giornalista. Intanto, messa da parte la querelle tra i due colleghi, ora si parla con insistenza di quella che sarà la prossima casa di Mentana.

Come riferito anche da FQ Magazine, il contratto del direttore del TGLa7 è in scadenza e si concluderà il 31 dicembre. Le trattative per un rinnovo non sembrano procedere ed è qui che si è parlato della possibilità e dell’ipotesi di un presunto trasferimento di Enrico Mentana su Nove. I rumor sono sempre stati molto insistenti ultimamente.

Lo è anche perché Warner Bros Discovery sta pensando di espandere il versante informazione, dato che a oggi ci sono delle pillole curate dalla CNN. Mentre si pensa dunque a quale possa essere la miglior soluzione, l’ad di Discovery ha fatto chiarezza. Al momento non sembra esserci tale eventualità.