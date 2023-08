NEWS

Nicolò Figini | 26 Agosto 2023

Temptation Island

La verità su Schiavon e Vittoria Egidi

Qualche giorno dopo la fine di Temptation Island Vittoria Egidi ha parlato della sua esperienza nel reality. Ha raccontato di quanto il percorso all’interno del programma abbia cambiato la sua vita, in quanto lei e Daniele De Bosis hanno preso due strade diverse dopo tanti anni insieme. E sull’ex fidanzato ha affermato:

“Ho capito che qualsiasi sentimento io provi a esprimere, non cambierà il giudizio altrui. Vorrei solo dire che mettersi a nudo in un percorso così particolare e tortuoso, non è semplice. Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto.

Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato”.

In seguito, poi, si pensava che Vittoria Egidi stesse avendo un flirt con l’ex tentatore Edoardo Corianò, anche se al momento non ci sono conferme in merito. In seguito è stata associata anche all’ex corteggiatore di Uomini e Donne Daniele Schiavon, il quale è apparso anche a Temptation Island nella sua stessa edizione.

Daniele Schiavon e Vittoria Egidi stanno insieme?

Come possiamo vedere qui sopra a rispondere su Instagram è stato proprio Daniele. Tra lui e Vittoria c’è del tenero? Queste le sue parole: “Abbiamo stretto un rapporto di amicizia. Ci vogliamo tanto bene“. A confermarlo è stessa Egidi: “Autentico e sincero. Ti voglio bene“. Tutto ciò metterebbe a tacere i rumor sul loro conto.

