Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Stando ai recenti gossip, Chiara Ferragni avrebbe un flirt con il tennista Alexander Zverev. Ecco cosa starebbe accadendo e i presunti indizi.

Nuovo flirt per Chiara Ferragni?

È un periodo di recupero questo per Chiara Ferragni, dopo mesi non semplici. Dopo il caso del pandoro gate infatti la nota imprenditrice digitale ha dovuto affrontare una dolorosa separazione da Fedez, ha fatto discutere il web. Col passare del tempo la coppia è finita spesso al centro del gossip e del pettegolezzo e numerose sono state le indiscrezioni sui due. A oggi però Chiara e Federico stanno svolgendo vite completamente diverse e sembrerebbero essere più lontani che mai. In queste ore intanto proprio l’influencer è arrivata a Roma, dove ha partecipato come ospite agli Internazionali di tennis.

Un nuovo gossip però sta travolgendo Chiara. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Stando a quanto riporta il sito Dillinger News, la Ferragni potrebbe avere un flirt con il tennista tedesco Alexander Zverev. Ma andiamo a scoprire di più su questa voce di corridoio e i presunti indizi svelati da Fabrizio Corona.

Stando a quanto viene fatto notare, di recente Chiara Ferragni ha postato una storia in cui la vediamo su una terrazza di un hotel di Roma. Come rivela l’ex re dei paparazzi però nella stessa struttura alloggerebbero tutti i tennisti che prendono parte al torneo Atp, Zverev compreso. Ma non è finita qui. La Ferragni infatti di recente ha iniziato a seguire il tennista sui social e la cosa ha fatto insospettire i più. Infine, come ha mostrato lei stessa su Instagram, Chiara ha assistito al match di Alexander Zverev conto Nicolas Jarry, vinto proprio dal primo.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio e questi indizi non provano in alcun modo che tra i due ci sia un flirt in corso. Noi di Novella dunque siamo a completa disposizione qualora Chiara volesse rilasciare una dichiarazione per smentire o fare chiarezza sulla situazione.