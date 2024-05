Parterre de roi agli Internazionali di tennis! Tra gli spalti avvistate Chiara Ferragni e Ilary Blasi

Social

Andrea Sanna | 17 Maggio 2024

Chiara Ferragni Ilary Blasi

Oggi agli Internazionali di tennis sugli spalti sono state avvistate, accomodate sulle poltroncine, anche Chiara Ferragni e Ilary Blasi. La loro partecipazione non è sfuggita ad alcuni fan lì presenti.

Chiara Ferragni e Ilary Blasi agli Internazionali di tennis

Mentre Fedez si trova alla prese con il presunto coinvolgimento nella rissa contro Cristiano Iovino (di cui ora sono emerse delle immagini), Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere qualche momento di serenità, anche per staccare la spina dopo tanta tensione accumulata e i recenti gossip.

L’influencer ha raggiunto Roma in compagnia dell’amico Angelo Tropea, per assistere agli Internazionali di tennis, per la gara di doppio che ha visto trionfare Errani e Paolini. Un evento unico nel suo genere e da sempre seguitissimo, nella splendida cornice della Capitale. Ma non solo. Perché a pochi metri di distanza presente anche Ilary Blasi, insieme alla sorella Melory. Un parterre de roi davvero interessante.

Non sappiamo se le due hanno avuto modo di parlarsi e commentare le ultime vicende di cui si sta parlando in questi giorni. Di sicuro però né Chiara Ferragni né Ilary Blasi si sarebbero mai immaginate di trovarsi vicine di tribuna nel campo centrale del Foro Italico, durante il match di tennis. Pare fossero sedute vicine di seggiolino. Sicuramente però è un buon modo per trascorrere del tempo in serenità, specie dopo che entrambe si sono messe alle spalle relazioni importanti.

Peraltro per Ilary Blasi si è trattato anche di un ottimo modo per festeggiare la conferma come conduttrice (con Alvin) di Battiti Live. Si vocifera anche il suo coinvolgimento per La Talpa.

Ma torniamo al pomeriggio vissuto da Chiara Ferragni e Ilary Blasi. Entrambe in tribuna, sono state riconosciute dai tifosi. Qualcuno infatti ha pensato di salutarle per chiedere degli autografi. C’è chi ha tirato delle palline da tennis e un pennarello per poter far apporre la firma all’imprenditrice.

Dopo la fine della gara, come raccontato da Il Messaggero, Ilary Blasi è uscita dal settore in compagnia di sua sorella Melory e alcuni fan l’hanno fermata per delle foto. Giornata davvero speciale sia per lei che per Chiara Ferragni.