Chiara Ferragni ci ricasca! Nuove foto a rischio censura su Instagram

Instagram censura ancora Chiara Ferragni?

Estete rovente questa per Chiara Ferragni. Soltanto due settimane fa infatti la nota imprenditrice digitale è stata annunciata come co-conduttrice della prima e della quinta serata del Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus. Ma non solo. Pochissimi giorni fa l’influencer e Fedez hanno annunciato anche l’arrivo di The Ferragnez La Serie 2, le cui riprese sono già in corso. Lo show tornerà su Prime Video nel 2023 e già tanta e la voglia di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi dello show.

In questa settimana nel mentre i Ferragnez si sono concessi una vacanza in Puglia, per trascorrere alcuni giorni in totale relax prima di riprendere a lavorare. Ieri così Chiara è volata a Parigi insieme a sua sorella Valentina, per partecipare ad alcuni eventi. L’influencer ha così sfoggiato un outfit provocante, e naturalmente le foto sono state caricate sui social.

Tuttavia Chiara Ferragni ha rischiato di essere nuovamente censurata da Instagram. Come si nota infatti l’influencer ha deciso di indossare un semplice gilet nero senza reggiseno. Per questo motivo per postare le immagini è stata costretta a inserire delle emoji sul seno, per evitare il ban. Già qualche giorno fa la Ferragni si è trovata nella stessa situazione, quando ha deciso di condividere alcune foto di lei con indosso una maglietta che riproduceva proprio un seno.

Come al solito l’audacia di Chiara, che ancora una volta dimostra di essere a suo agio col suo corpo, ha diviso il web. Non sono mancate infatti le solite polemiche sterili che da sempre la riguardano. Tanti altri però hanno apprezzato il look dell’influencer, che come sempre sa come stupire il web e i suoi fan.

