Ecco quanto costa alloggiare una notte nella masseria in Puglia dove attualmente si trovano i Ferragnez in vacanza.

Il viaggio da sogno dei Ferragnez

Momento importante questo per i Ferragnez. Solo pochissimi giorni fa infatti Chiara Ferragni e Fedez sui social hanno annunciato l’arrivo della seconda stagione della loro serie, attesissima da tutti i fan. Soltanto qualche mese fa come sappiamo lo show ha debuttato su Prime Video, diventando in breve uno dei contenuti più seguiti della piattaforma streaming. Grazie all’enorme successo ottenuto dunque nel 2023 arriveranno i nuovi episodi della serie, e proprio recentemente sono iniziate le registrazioni. Poche ore fa nel mentre Federico ha raccontato che nel corso della seconda stagione verrà affrontata anche la sua malattia, che è stata scoperta grazie a una lite con Chiara!

In attesa di vedere i nuovi episodi dello show, in questi giorni il cantante e l’influencer sono volati in Puglia, più precisamente a Otranto, dove stanno trascorrendo una vacanza in pieno relax. Ma non solo. Fedez infatti sta anche partecipando alle varie tappe del Radio Norba Cornetto Battiti Live, insieme a Tananai e Mara Sattei. Per questo motivo la coppia, insieme proprio a Tananai e al produttore Davide Simonetta, ha deciso di affittare una villa dotata di ogni tipo di comfort, dalla Spa, a una grande piscina esterna.

Ma quanto costa alloggiare nella masseria in Puglia dove attualmente si trovano i Ferragnez? Come si legge sul sito della Masseria Prosperi, prenotare una suite per una notte nel periodo estivo può arrivare a costare fino a 422 euro! Tuttavia Chiara e Federico hanno affittato l’intera villa, il cui costo non è specificato. Per prenotare la struttura infatti bisogna compilare un modulo sul sito. Solo in seguito lo staff si occuperà di inviare ai diretti interessati tutti i dettagli, inclusa la cifra.

Nelle prossime ore nel mentre Chiara e Federico faranno ritorno a Milano, dove riabbracceranno Leone e Vittoria, che in questi giorni sono rimasti in compagnia dei nonni.

