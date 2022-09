1 La gaffe di Chiara Ferragni

Dopo essere rientrata a Milano e dopo aver salutato l’estate, Chiara Ferragni è immediatamente tornata a lavoro. In questi giorni così l’imprenditrice digitale si sta dedicando ai suoi numerosi impegni, e nelle prossime settimane non mancheranno tante novità. Dopo aver mostrato i suoi nuovi uffici, l’influencer ha anche svelato che sono riprese le registrazioni della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, che come sappiamo arriverà su Prime Video nel 2023. Attualmente non conosciamo ancora la data d’uscita esatta, tuttavia con ogni probabilità a breve ne sapremo di più.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo divertire gli utenti sui social. Come sappiamo spesso Chiara mostra al suo pubblico l’outfit scelto per la giornata, e in più occasioni ha chiesto anche un parere ai suoi follower. Tuttavia nelle ultime ore l’influencer ha commesso una piccola gaffe che ha fatto sorridere i social.

Su Instagram infatti Chiara Ferragni ha mostrato la borsa con cui stava per uscire, appartenente al suo brand. Tuttavia quando poco dopo ha postato un selfie insieme a Fedez in ascensore, in molti hanno notato come poi l’imprenditrice abbia scelto un’altra borsa. A quel punto non sono mancati i commenti ironici del web, che non hanno potuto fare a meno di dire la loro sulla gaffe di Chiara.

Pochi giorni fa nel mentre proprio la Ferragni e Fedez hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio, e sui social sono arrivate delle bellissime dediche, che hanno emozionato i fan. Andiamo a rivedere le parole dei due.