Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, Chiara Ferragni starebbe girando una nuova serie dopo The Ferragnez. Ad alimentare i sospetti è stato un dettaglio che non è passato inosservato.

Gli ultimi gossip su Chiara Ferragni

Continua il processo a Chiara Ferragni per presunte irregolarità legate al caso del pandoro. Solo poche ore fa l’imprenditrice digitale è tornata in Tribunale e, come hanno riportato le più grandi testate, la Procura di Milano ha richiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi. L’influencer nel mentre ha spiegato che le operazioni sono state fatte “in buona fede” e ha poi ricordato che sono state effettuate donazioni per un totale di 3,4 milioni di euro. In queste ore intanto un nuovo gossip sta travolgendo l’ex moglie di Fedez. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto si mormora, Chiara Ferragni starebbe girando una nuova serie sulla sua vita, dopo The Ferragnez. Ad alimentare i sospetti è stato in particolare un dettaglio che in molti hanno notato proprio ieri. Come ha fatto sapere Domenico Marocchi a La Volta Buona, in Tribunale, ad attendere l’influencer, oltre ai giornalisti accreditati, ai tg e alle agenzie, ci sarebbe stata anche una troupe non autorizzata, che sarebbe stata allontanata dai carabinieri. Questo il racconto dell’inviato, che ha affermato:

“Una piccola nota di colore. Ci conosciamo ormai tutti, tra giornalisti che fanno giudiziaria, i vari telegiornali, le testate e le agenzie. A un certo punto sono arrivati i carabinieri per dei controlli e c’erano delle persone con una telecamera che non erano una testata e sono stati invitati a lasciare il corridoio. Chi saranno? Forse si sta girando qualcosa? Forse è una terza serie che riguarda questa vicenda? Fatto sta che è stato chiesto loro di allontanarsi”.

Cosa starà accadendo dunque? Chiara Ferragni starà realmente girando una nuova serie sulla sua vita? Non resta che attendere per saperne di più in merito.

