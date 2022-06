Chiara Ferragni incontra la Senatrice Liliana Segre per un’iniziativa molto importante (FOTO)

1 L’incontro tra Chiara Ferragni e Liliana Segre

È avvenuto nei giorni scorsi un incontro molto atteso, poiché se ne era parlato nelle scorse settimane. Si tratta dell’incontro tra l’influncer Chiara Ferragni e la Senatrice a vita Liliana Segre. L’evento è avvenuto su richiesta proprio della Segre, che ne aveva parlato in un’intervista.

A far sapere che è avvenuto è stata la Ferragni attraverso un post sul suo profilo Instagram scritto in italiano e in inglese. L’imprenditrice digitale ha pubblicato una foto insieme alla Senatrice e ha fatto sapere che si sono viste. Inoltre ha detto che l’incontro è avvenuto dopo una serie di telefonate che ci sono state tra loro.

“Dopo le nostre chiaccherate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito”.

Come scritto dall’influencer, questo incontro tra Liliana Segre e Chiara Ferragni è avvenuto per trasmettere ai più giovani, anche con i mezzi social, la terribile esperienza della deportazione e dei campi di sterminio. In questo modo è possibile sensibilizzare più persone possibile e non cancellare mai la memoria, poiché stanno purtroppo aumentando i casi di razzismo e intolleranza. Anche tra i più giovani.

Come detto, questo incontro è stato proprio richiesto dalla Segre. Ecco cosa aveva detto qualche settimana fa…