NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Gennaio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

Chiara Ferragni si prepara per Sanremo

Esattamente tra tre settimane inizierà ufficialmente il Festival di Sanremo 2023, e tutto è pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Quest’anno come sappiamo tra le co-conduttrici della manifestazione al fianco di Amadeus ci sarà anche Chiara Ferragni, che per la prima volta si metterà alla prova con questa nuova esperienza. L’imprenditrice digitale salirà sul palco dell’Ariston in occasione della prima e della quinta serata del Festival, e senza dubbio in molti si chiedono come ci stupirà. In questi giorni l’influencer si sta preparando al meglio per affrontare questa sfida, e senza dubbio le aspettative non verrano deluse. Proprio in merito alla sua partecipazione a Sanremo di recente Chiara ha affermato:

“Sono emozionata, è una nuova sfida: non ho mai condotto un programma e parto dal Festival! Non sono un’attrice o una conduttrice, devo essere me stessa e basta. Ce la metterò tutta. Non sono l’unica a essere agitata e questo mi consola”.

Poco fa intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Chiara Ferragni si è infatti mostrata sui social insieme ad Amadeus, Gianni Morandi e alle altre co-conduttrici di Sanremo 2023, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Grande assente Paola Egonu, che probabilmente a causa di altri impegni non ha potuto prendere parte al primo incontro ufficiale.

Cresce dunque l’attesa per la partenza ufficiale del Festival della canzone italiana, che si terrà dal 7 all’11 febbraio. La Ferragni nel mentre solo qualche giorno fa ha annunciato di aver devoluto in beneficenza l’intero cachet della partecipazione a Sanremo, destinandolo alla battaglia contro la violenza sulle donne. I fan intanto continuano a chiedersi come ci stupirà stavolta Chiara e di certo non mancheranno le emozioni. Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo alla Ferragni, alle altre co-conduttrici del Festival e a tutta la grande squadra della kermesse.