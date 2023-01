NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Il vincitore preannunciato di Sanremo 2023 secondo la stampa

Mancano esattamente tre settimane alla partenza ufficiale del Festival di Sanremo 2023, e ormai cresce l’attesa per la nuova edizione della kermesse musicale. In questi ultimi giorni intanto Amadeus sta definendo i dettagli delle cinque serate della manifestazione, e dopo aver annunciato le 5 co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco, sta iniziando anche a rivelare gli ospiti che arriveranno all’Ariston. Nel mentre i 28 Big si stanno preparando al meglio per affrontare la settimana sanremese, e senza dubbio non mancheranno tante emozioni.

Nelle ultime ore intanto la stampa ha avuto modo di ascoltare in anteprima le canzoni che ascolteremo a partire dal 7 febbraio, e sul web sono così arrivate le prime anticipazioni sui brani. Nonostante le recensioni siano quasi del tutto positive, sembrerebbe che in particolare un pezzo abbia conquistato il cuore dei giornalisti, mettendo tutti d’accordo.

Secondo la stampa infatti ci sarebbe già un vincitore preannunciato. Ma chi potrebbe vincere dunque Sanremo 2023? Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che ad avere buone chance di trionfare sia Marco Mengoni, che al Festival presenterà il brano inedito Due Vite. Proprio la canzone sembrerebbe essere la favorita di questa edizione, e numerose sono state le recensioni positive da parte di chi ha già avuto modo di ascoltarla.

Secondo i più dunque Mengoni sarebbe già sul podio, e in molti sono curiosi di ascoltare il suo pezzo, dopo le hit sfornate nell’ultimo anno. Questa estate nel mentre Marco tornerà negli stadi italiani per un tour che è già attesissimo, e secondo le indiscrezioni rilascerà anche il terzo e ultimo album della trilogia Materia. Non resta dunque che attendere la partenza ufficiale del Festival per scoprire quello che accadrà e per ascoltare per la prima volta i brani che ci terranno compagnia per i prossimi mesi.