Dopo essere stata tirata in ballo nel dissing tra Fedez e Tony Effe, oggi Chiara Ferragni ha perso la pazienza e ha deciso di intervenire facendo un duro sfogo sui social.

Interviene Chiara Ferragni

Ormai lo sappiamo, il dissing tra Fedez e Tony Effe da giorni sta facendo discutere il web. Nelle ultime ore tuttavia a essere trascinata nel botta e risposta tra i due rapper è stata anche Chiara Ferragni. Il cantante di Sesso e Samba ha infatti rilasciato una canzone intitolata “Chiara”, tramite la quale ha fatto un duro attacco al suo rivale. Federico come se non bastasse ha annunciato che tra poche ore pubblicherà un nuovo brano, che sembra contenere diverse frecciate alla sua ex moglie. Oggi così, a seguito di quanto accaduto, la Ferragni ha perso la pazienza e ha deciso di intervenire sui social, facendo un durissimo sfogo:

“Questa sera non uscirà l’ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili.

Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo infatti Chiara Ferragni ha aggiunto:

“In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più”.

Ma cosa accadrà dunque questa sera quando Fedez rilascerà il suo nuovo brano e come la prenderà Chiara Ferragni? Non resta che attendere per scoprirlo.