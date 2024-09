Tony Effe ha pubblicato a sorpresa il singolo “Chiara” come dissing contro Fedez. Ecco il video e l’audio ufficiale

Doveva essere rilasciato sabato pomeriggio, ma Tony Effe ha deciso di fare uscire il suo singolo “Chiara” questa sera a sorpresa. Si tratta di un altro dissing contro Fedez. Ecco il video.

Tony Effe pubblica il singolo “Chiara”

Sulla bocca di tutti, in questi ultimi giorni, c’è il dissing continuo tra Fedez e Tony Effe. Dopo una serie di frecciatine tramite le Stories su Instagram, infatti, hanno pubblicato entrambi dei brani l’uno contro l’altro. Il primo è stato Tony ma forse Fedez è quello che ha prodotto il testo più intenso, all’interno del quale ha citato vari personaggi famosi legati all’ex amico.

Ed ecco perché Tony ha annunciato a tutti i suoi fan che sabato sarebbe uscita una nuova canzone intitolata “Chiara“, ovvio riferimento alla Ferragni. Ebbene, a sorpresa il rapper ha deciso di rilasciarla questo pomeriggio. Qui sotto potete ascoltare l’audio e anche il testo.

Si fa riferimento al presunto flirt tra Tony Effe e Chiara Ferragni, ma soprattutto spara a zero contro Federico: “Tutta la scena ti odia, sei una brutta persona“. In un altro segmento del testo lo critica e lo accusa di aver “usato” i suoi figli sui social, per poi menzionare il Pandoro-Gate ma sotto un altro punto di vista:

“Lei ti era rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via, infame”.

Insomma, delle accuse pesanti alle quali siamo sicuri che Fedez replicherà molto presto. Al momento la sua unica reazione sui social è stata una Storia nella quale ha scritto: “Non ti hanno insegnato che i bambini non si toccano? Scarso nel rap e scarso nei valori“. Come al solito noi riportiamo semplicemente gli eventi e siamo ben lieti di raccogliere le dichiarazioni dei diretti interessati nel caso volessero commentare.