Chiara Ferragni lancia un caffè ispirato a Milano

Vincenzo Chianese | 17 Gennaio 2023

Arriva il caffè di Chiara Ferragni

Arriva una grande notizia per tutti i fan di Chiara Ferragni! La nota imprenditrice digitale sta infatti per lanciare il primo caffè ispirato alla città di Milano, in collaborazione con Nespresso. Già qualche tempo fa l’influencer ha collaborato con l’azienda, lanciando sul mercato una linea di prodotti e di accessori per la preparazione e la degustazione del caffè. Adesso Chiara è pronta a fare il passo successivo e insieme alla famiglia del noto brand ha co-sviluppato una collezione in edizione limitata. L’imprenditrice ha così presentato non solo il caffè “Milano Intenso”, ma anche una serie di accessori, rendendo omaggio alla città lombarda.

Nel mentre sui social sono stati postati una serie di cortometraggi, in cui vediamo Chiara Ferragni insieme allo storico Filippo Cosmelli mentre si immergono nella storia della cultura del caffè italiano, passando da Roma a Milano. I due scoprono così le tradizioni della torrefazione italiana, le tecniche di tostatura e l’impatto che hanno sull’aroma del caffè. L’influencer per di più per presentare la sua linea afferma:

“Il mio amore per il caffè e per l’Italia non conosce limiti. Quindi ho colto al volo l’opportunità di collaborare nuovamente con la famiglia Nespresso per sviluppare insieme questa collezione in edizione limitata. La nuova gamma è stata ispirata dalla creatività e dalla ricca cultura di Milano. Sono davvero entusiasta di dare vita a un caffè dal gusto così eccezionale con bellissimi accessori e macchine per consentire ai coffee lovers di gustare l’amato caffè ovunque si trovino”.

La Limited Edition presentata da Chiara Ferragni, oltre al caffè “Milano Intenso”, comprende anche una serie di accessori, tra cui un set di due tazze, e una macchina da caffè. La collezione è disponibile per l’acquisto sul sito di Nespresso, sul quale è possibile scoprire anche i prezzi dei prodotti. Le capsule di “Milano Intenso” hanno un costo di 0.55 euro cadauna, mentre il set di tazze ha un prezzo di 26 euro. Non manca anche la travel mug d’oro, che costa 28 euro, mentre la macchinetta ha un costo di 199 euro.